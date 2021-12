Acht Autofahrer hat die Polizei am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachtet haben. An dieser Stelle ereigneten sich zuletzt schwere Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Kreuzung ein besonderes Augenmerk legt. Wegen der Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim sei bei Großfischlingen derzeit ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen, so die Polizei.