Am 1. Dezember öffnet sich das erste Landauer Adventstürchen der Jugendförderung Landau. Jeden Tag gestaltet ein Verein oder eine Einrichtung eine kleine weihnachtliche Überraschung.

Das Türchen für die Landauer kann sich in den eigenen Räumlichkeiten öffnen oder in der Innenstadt oder online. Wer welche Kalendertür übernimmt, ist ab sofort online sowie am Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 zu finden. Was genau geplant ist, wird erst am Veranstaltungstag enthüllt.

Die Organisatorinnen Nadine Bönicke, Ina Rinck und Nina Sappert von der Jugendförderung berichten, dass sich die Anbieter wieder sehr viele Mühe gegeben und liebevoll kreative Events gestaltet haben. So gibt es Bastelaktionen, ein Adventsfeuer oder ein faires Memory. Ihr Dank gilt vor allem dem Offenen Kanal Weinstraße für die Produktion kurzer Videos zum Vorstellen der Aktionen.

Info

Alle Adventstürchen sind ab sofort unter https://jufoelandau.com sowie am Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 zu finden. Das Vorstellungsvideo zu jedem Türchen wird bereits am Vorabend veröffentlicht.