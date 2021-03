Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) plant, an zwei Stellen Gebühren zu erhöhen. Nach Angaben des städtischen Unternehmens soll die Gebühr für einen Zwischenzähler um zehn auf jährlich 30 Euro angehoben werden. Der Zähler ist für Haushalte gedacht, die viel Leitungswasser zur Bewässerung des Gartens verwenden. Sie müssen dann nicht die volle Schmutzwassergebühr bezahlen. Teurer wird auch die Gebühr für das Leeren von Gruben, in denen Fäkalien und Schmutzwasser gesammelt werden. Es gibt in Landau noch wenige Gebäude, die nicht an das Abwassernetz angeschlossen sind. Die Grubenentleerung soll künftig von knapp zehn auf 15,43 Euro je Kubikmeter steigen, weil die Abfuhr teurer geworden ist. Entlastung will der EWL dagegen für Einrichtungen schaffen, die Regen auf dem Grundstück auffangen und zeitversetzt versickern lassen. Das geht mit Rigolen (unterirdische Versickerungsbehälter) oder Zisternen. Nähere Angaben dazu hat der EWL noch nicht gemacht.