Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) erhöht ab dem kommenden Jahr die Abwassergebühren. Der Grund dafür sind stark gestiegene Energie-, Personal- und Betriebskosten, die sich zu Mehrkosten von rund 910.000 Euro summieren. Die Schmutzwassergebühr steigt deshalb von 1,48 Euro je Kubikmeter auf 1,61 Euro (plus 8,8 Prozent), die Gebühr zur Beseitigung des Niederschlagswassers von 50 auf 67 Cent pro Quadratmeter (plus 34 Prozent). Laut EWL liegt Landau damit aber auch künftig noch im unteren Drittel in Rheinland-Pfalz.

Laut EWL bedeutet die höhere Schmutzwassergebühr für einen Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 35 Kubikmetern pro Kopf eine Mehrbelastung von gut 45 Euro pro Jahr (plus 15,8 Prozent) Für den Einpersonen-Haushalt im Mehrfamilienhaus ergibt sich eine Mehrbelastung von rund

10,50 Euro pro Jahr (plus 15,2 Prozent).