Unbekannte haben aus einem umfriedeten Gelände in der Straße In den Neunmorgen Absperrmaterial und Verkehrszeichen für das Absichern von Baustellen im Gesamtwert von über 20.000 Euro gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Aufgrund der Beschaffenheit der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Transporter oder Lastwagen abtransportiert haben. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.