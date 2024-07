In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Jugendliche in Höhe des Busbahnhofs am Hauptbahnhof in Landau Absperrbaken auf die Fahrbahn gestellt. Das wurde der Polizei laut deren Mitteilung gegen 1 Uhr gemeldet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Baken behindert oder gar gefährdet wurden, sind aufgerufen, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.