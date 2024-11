Die Wollmesheimer haben vor wenigen Tagen ihre Dorfälteste Tilly Wittmer zu Grabe getragen. Kurz vor ihrem 96. Geburtstag starb sie in der Obhut ihrer Familie im Saarland. Ottilie Wittmer, so der korrekte Name, den kaum einer kannte, war in Wollmesheim eine Person des öffentlichen Lebens. Berühmt und geliebt für ihr Talent, bei jeder sich bietenden Gelegenheit Mundartgedichte mit Elan vorzutragen. 60 Gedichte hatte sie auf Lager, viele davon beim Bügeln auswendig gelernt, wie sie der RHEINPFALZ einmal verraten hat. Die Wollmesheimerin hatte ein sonniges Gemüt. Das und ihr Bühnentalent soll sie von Vater Jakob Barthel geerbt haben, mit dem sie bis zur eigenen Hochzeit über Land gezogen war, um den Leuten das Tanzen beizubringen. Mitglied in zehn Wollmesheimer Vereinen, war sie vor allem den Landfrauen seit deren Gründung im Ort 1952 eng verbunden. Auch dort hieß es oft: „Trag doch was vor.“