Am 14. Januar stand sie zum letzten Mal vor und hinter ihren Backwaren im Verkaufswagen auf dem Landauer Wochenmarkt. Ellen Haus beendete damit eine sehr erfüllte Zeit, die mehr als 40 Jahre andauerte.

In ihren Anfangszeiten war sie allein auf dem Rathausplatz mit der Bäckerei Bastian aus Petersbächel, später gesellten sich noch andere Stände mit Brot, Brötchen, Kuchen und Kaffeestückchen dazu. Mit anderen Marktbeschickern hatte sie ein gutes Verhältnis. „Wir waren wie eine Familie“, sagt sie. Das glaubt man der quirligen Dame aufs Wort.

Ihr Ehemann, Augenoptiker in Landau, half ihr immer und fuhr sie zweimal in der Woche an ihren Bestimmungsort. Nach seinem Tod musste sie alles allein bewältigen. „Ich hatte keine Pause und konnte nicht mal zur Toilette gehen“, sagt sie lachend. Viele Käuferinnen und Käufer wurden bald Stammkunden. Von ihrer Mutter, die mehr als 50 Jahre ebenfalls auf dem Wochenmarkt verkaufte, hatte sie den Betrieb übernommen. Zu Hause in Erfweiler lief unterdessen die Bäckerei unter der Leitung ihres Bruders weiter.

Kalte Winter, lange Tage

Der Job war hart. Vor vielen Jahren waren die Winter noch kalt. Daran erinnert sich Ellen Haus lachend. „Ich bin zum Glück nicht so verfroren“, meint sie schmunzelnd, „aber wir stellten dann doch einen Gasofen damals auf.“ Freitags musste sie um 4 Uhr aufstehen, an Dienstagen um 4.50 Uhr. Aber daran war sie ihr Leben lang gewöhnt. „Auf dem Wochenmarkt hatte ich meine Unterhaltung. Einige Kunden gaben mir am letzten Tag Briefe, Geschenke – und auch Tränen rollten zum Abschied“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie das alles noch nicht realisiert habe. Denn, wie in jedem Jahr um diese Zeit, kam sie gerade aus dem Türkei-Urlaub mit der Tochter und einem befreundeten Ehepaar zurück.

Ellen Haus wird die Bäckerei und den Wochenmarkt vermissen, denn die Menschen waren sehr freundlich. Eine Ausnahme erwähnt sie dennoch, denn es gab eine Kundin, die in ihrer Eigenschaft als Bäckereifachverkäuferin an allem rummäkelte. „Haben Sie darauf den Doktortitel gemacht?“ fragte sie die Frau eines Tages, nachdem sie sich ein Herz gefasst hatte. „Wenn ich nur solche Kunden hätte – das könnte ich nicht aushalten!“ Das musste mal raus! Seltsamerweise kam besagte Kundin trotz ihrer Kritik immer wieder….

Welche Zukunftspläne gibt es? Ellen Haus möchte gerne in die Gastronomie gehen, am liebsten nach Schweigen. Das ist ihre Welt: mit Menschen zusammenkommen, sich einbringen, viel reden und lachen.