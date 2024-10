Der in Mühlhofen untergebrachte ausreisepflichtige Intensivstraftäter aus Somalia ist mit Ersatzpapieren in sein Herkunftsland abgeschoben worden. Das bestätigt das rheinland-pfälzische Integrationsministerium. Es sei im aktuellen Fall der Ausländerbehörde des Kreises Südliche Weinstraße sowie der Zentralstelle für Rückführungsfragen in Trier gelungen, diese zu beschaffen. „Der Fall kann jedoch nicht als Blaupause für zukünftige ähnlich gelagerte Maßnahmen dienen. Die Beschaffung somalischer Ersatzpapiere bleibt weiter schwierig“, teilt das Ministerium mit. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt: Die Verbandsgemeinde hatte auf dem Rechtsweg versucht zu verhindern, dass der Straftäter nach Verbüßung einer Haftstrafe wieder nach Mühlhofen zurückkommt. Das Integrationsministerium hatte erklärt, nicht helfen zu können – zuständig sei die Kommune. Vor wenigen Tagen war der Mann dann doch abgeschoben worden.