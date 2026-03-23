Die Frühbetreuung wird abgeschafft. Damit reicht die Stadtverwaltung ihr Problem an die Landauer weiter.

Die Stadt Landau schafft ab dem kommenden Jahr die Frühbetreuung an Grundschulen ab. Eltern können künftig ihre Kinder nicht mehr ab 7 Uhr zur Schule bringen und dann selbst zur Arbeit fahren. Ein Grund: Fällt eine Betreuungskraft spontan aus, kann es sein, dass Kinder unbeaufsichtigt alleine auf dem Schulhof stehen und sich niemand kümmert. Und das ist tatsächlich ein Problem.

Aber das wäre lösbar. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Verwaltung den einfachen Weg wählt, und ihr Problem auf Kosten der Bürger löst. Und das in einer Zeit, in der es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht und in der der Fachkräftemangel in aller Munde ist. Der Staat zieht sich ein Stück zurück und lässt vor allem Frauen im Regen stehen.