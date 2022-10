Die Show „China Girl – Liebe ist stärker als Blut“ des Chinesischen Nationalcircus am 18. Oktober in der Landauer Festhalle fällt „aller Voraussicht nach“ aus. Das hat eine Sprecherin des Veranstalters am Mittwoch auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Bei China-Girl handelt es sich um ein „circensisches Theaterstück“, das das Romeo-und Julia-Thema Shakespeares sowie des darauf basierenden Musicals Westside-Story aufgreift, also die Liebe zwischen jungen Leuten aus verfeindeten Familien oder Clans.