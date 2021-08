Kräne allerorten: Mehrere große Exemplare drehen sich auf den Großbaustellen an der Paul-von-Denis-Straße, wo unter anderem an einem großen Boardinghaus am Straßenanfang und einem noch größeren Medizinischen Versorgungszentrum am Straßenende gebaut wird. Aber auch auf dem Kaufhof-Parkplatz stand am Donnerstag ein (Auto-)kran. Er hat ein ziemlich großes Puzzle zusammengesetzt: einen Abrissbagger. Allein die beiden Ketten des Fahrzeugs sind so groß, dass jede einzeln auf einem eigenen Sattelschlepper antransportiert werden musste. Das Monstergerät gehört der Ferraro-Group in Neunkirchen/Saar, die unter anderem auf Abbrüche, Entsorgung und Recycling, Industriedemontage und Umwelttechnik bis hin zur Kampfmittelbeseitigung spezialisiert ist. Während das Gebäudeinnere schon seit einiger Zeit entkernt wird, was nur ansatzweise durch die Schaufenster zu erspähen ist, dürfte es nun also auch außen bald mit dem Abriss losgehen, für den mehrere Monate veranschlagt sind.