Nachdem der Bau des neuen Feuerwehrhauses in der Wollmesheimer Hauptstraße fast abgeschlossen ist, begannen am Montag morgen die Abrissarbeiten des alten Hauses. Gegen Mittag waren das Dach und große Teile des ersten Stockwerks bereits abgetragen. Hinter dem Gebäude bildete sich ein Haufen aus Dachziegeln, Steinen und Holzlatten. Größere Teile wie Regenrinnen flogen in einen grauen Container auf der Straße. Im Inneren war das Haus bereits komplett ausgeräumt. Der Abbruch und das Schottern der Einfahrt sollen laut Stadt in wenigen Wochen über die Bühne gehen. Bis dahin sind die Feuerwehrautos in einer benachbarten Halle untergebracht. Wenn das alte Haus abgerissen ist, wird der Außenputz des Neubaus aufgetragen und die Holzfassade montiert. Die Fertigstellung der Außenanlage ist bis Anfang Mai geplant. Das alte Feuerwehrhaus war ein in den 1960er Jahren umgebautes Wohnhaus und bestand lediglich aus einer engen Fahrzeuggarage mit zwei Stellplätzen. Der Neubau besteht aus einer anderthalbgeschossigen Fahrzeughalle, Umkleiden und Sanitäranlagen. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro und werden vom Land gefördert.