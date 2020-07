„Die Stadtentwicklung darf trotz Corona nicht ins Stocken geraten.“ Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Dienstag weitere Großprojekte in Landau angekündigt. Konkret werde der Schwanenweiher diesen Winter geleert, um ihn sanieren zu können. Das werde mit Geruchsbelästigungen verbunden sei, aber am Ende werde es eine ökologisch wertvollere Wasserfläche geben. Das Gebäudemanagement nehme die konkreten Planungen für bezahlbaren Wohnraum in der Haardtstraße auf. Dort sind 43 geförderte Wohnungen für 1,6 Millionen Euro geplant. Noch im August wird der Kardinal-Wetter-Platz vor der Marienkirche in der dann fertig sanierten Bismarckstraße eingeweiht, und auch der Abriss der Süwegahalle rücke näher. An deren Stelle ist laut Hirsch eine Kombination von Parkmöglichkeiten und Vorlesungssälen für die Uni geplant, die ein Ausweichquartier braucht, weil Hörsäle im Fort saniert werden müssen.