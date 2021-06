Die KKH Kaufmännische Krankenkasse ermittelt in zwei Verdachtsfällen wegen Abrechnungsmanipulation gegen zwei Betriebe aus dem Raum Landau/Südliche Weinstraße.

Wie die KKH mitteilt, geht es in einem Fall um die Erbringung von podologischen Leistungen durch unqualifiziertes Personal. In dem anderen Fall habe ein Rehasport-Verein nicht erbrachte Leistungen abgerechnet. „Leider können wir nicht ins Detail gehen, da es sich um laufende Ermittlungsfälle handelt. Beides sind eher Kleinfälle“, sagt die Pressestelle.

In diesem Jahr gebe es bundesweit so viele Hinweise auf Abrechnungsmanipulation wie lange nicht. 768 Verdachtsfälle wurden laut KKH gemeldet und damit 61 Prozent mehr als 2019. Trauriger Spitzenreiter im Betrugsranking seien Pflegedienste mit 391 Fällen, gefolgt von Pflegeheimen mit 194 Fällen. Damit entfallen drei Viertel aller Hinweise in 2020 auf Pflegeleistungen.