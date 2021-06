Die Berufs- und Studienberatung der Landauer Agentur für Arbeit informiert am Mittwoch von 17 bis 20 Uhr corona-konform im Innenhof der Agentur in Queichheim, Johannes-Kopp-Straße 2, über mögliche Lebenswege der frischgebackenen Absolventen. Wer noch unsicher ist, kann sich beim „Abi-Talk For Future“ an neun Gesprächsstationen bei den Berufs- und Studienberatern zu den verschiedenen Studienrichtungen informieren, teilt die Agentur mit. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.