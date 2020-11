In einem Offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat der Pirmasenser CDU-Landtagsabgeordnete und Direktkandidat im Wahlkreis Landau, Thomas Weiner, gefordert, Fitnessstudios Mitte November wieder zu öffnen. Weiner begründet dies nicht mit den wirtschaftlichen Problemen der Betreiber, sondern mit den Nutzern, die auf ein regelmäßiges angewiesen seien und bei längerer Schließung körperlichen Schaden nehmen könnten. Moderne Fitness-Center seien längst keine „Mucki-Buden“ mehr, sondern überwiegend Gesundheitszentren, in denen unter anderem Ältere und Kranke ihre Leistungsfähigkeit verbessern, ihre Mobilität erhalten, Herz-Kreislauf stärken und Übergewicht reduzieren oder Unfallopfer sowie Patienten mit Gelenk-Implantaten nach der Reha gezielt einzelne Muskelpartien trainieren wollten. Bei einer längeren Unterbrechung könnten teilweise schon bei kurzen Trainingsunterbrechungen irreversible Versteifungen drohen, so Weiner, der davon überzeugt ist: „Ohne regelmäßiges Training wäre der Krankenstand in vielen, insbesondere sitzend ausgeübten Berufen deutlich höher.“ Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten hätten vereinbart, die Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwischendurch zu überprüfen. Dies hält der Abgeordnete bei Fitnessstudios für angebracht.