Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B48, weswegen das Wellbachtal zeitweise gesperrt war. Die Polizei sucht nach einem dunklen Auto. Dessen Fahrer soll so weit auf der Gegenfahrbahn gefahren sein, dass der Fahrer eines entgegenkommenden Sprinters abrupt nach rechts ausweichen musste. Der Wagen geriet ins Schleudern und kippte um, wie die Polizei berichtet. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Für die Bergung wurde die Bundesstraße gesperrt. Der Unfallverursacher wurde noch von einem nachfolgenden Fahrer gesehen. Obwohl der Verursacher den Unfall bemerkt haben muss, entfernte er sich. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06346 964619.