Abfuhrtermine, Abfall-ABC, Standorte: Mit der neuen „AbfallApp GER“ will der Kreis Germersheim mehr Service aufs Smartphone bringen.

Der Landkreis Germersheim erweitert seinen Abfall-Service um eine neue Smartphone-Anwendung: Die kostenlose „AbfallApp GER“ ist ab sofort verfügbar. Nutzer können damit Abfuhrtermine und weitere Informationen zur Entsorgung abrufen. „Mit der Abfallapp schaffen wir eine zentrale und jederzeit verfügbare Informationsquelle für unsere Bürgerinnen und Bürger. Termine, Standorte und Hinweise sind nun schnell abrufbar – das erleichtert den Alltag und sorgt für mehr Orientierung in der Abfallentsorgung“, erklärt Ann-Cathrin Lutz, Leiterin der Abfallwirtschaft im Landkreis Germersheim laut Mitteilung des Kreises. Landrat Marti Brandl (CDU) ergänzt demnach: „Mit der Abfallapp gehen wir einen weiteren Schritt, um unseren Service zeitgemäß weiterzuentwickeln und die Lebensqualität im Landkreis nachhaltig zu stärken.“

Die App lässt sich nach Angaben des Landkreises individuell auf den Wohnort einstellen. So können Nutzer ihre persönlichen Abfuhrtermine abrufen und sich auf Wunsch bereits am Vortag an die nächste Leerung erinnern lassen. Termine können außerdem in den Smartphone-Kalender importiert oder als Abfallkalender im PDF-Format heruntergeladen und ausgedruckt werden. Weitere Funktionen sind Push-Nachrichten für kurzfristige Informationen und Änderungen, Angebote rund um Müllbehälter, die Anmeldung von Sperrmüllabholungen, Umfragen sowie der Abruf von Gebühreninformationen. Ein integriertes Abfall-ABC soll bei der richtigen Entsorgung helfen.

Die „AbfallApp GER“ ist zudem mehrsprachig und hatt einen Chatbot, der rund um die Uhr bei Fragen zur Abfallentsorgung unterstützt. Außerdem zeigt sie Standorte wie Wertstoffhöfe, Grünschnitt-Annahmestellen, Alttextilcontainer und Verkaufsstellen für Bio- und Restmüllsäcke, inklusive Weiterleitung zur Navigation über Google- und Apple-Maps. Der Download ist kostenlos über die App-Stores für die Betriebssysteme Android und iOS möglich.