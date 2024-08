Die Einschränkung beim Verkauf von Abfallsäcken am EWL-Bauhof verlängert sich bis Freitag, 16. August. Zusätzliche Säcke zur Entsorgung von Restabfall, Grünschnitt und Papier sind deshalb erst ab Montag, 19. August, wieder auf dem Bauhof in der Albert-Einstein-Straße erhältlich, heißt es in einer Mitteilung. Bürger erhalten die Zusatzsäcke jedoch weiterhin in den Ortsvorsteherbüros und im Bürgerbüro der Stadt Landau sowie in der Verwaltung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1. Die Öffnungszeiten der jeweiligen Verkaufsstellen sind auf den entsprechenden Internetseiten einsehbar. Die Säcke für Grünschnitt kosten 2 Euro pro Stück. Restabfallsäcke liegen bei 2,80 Euro pro Stück. Kunststoffsäcke für Papier sind für 2,50 Euro pro blaue Rolle erhältlich, wobei eine Rolle zwölf Säcke enthält. Diese Säcke werden bei der regulären Abfallabholung mitgenommen und sollten gut sichtbar neben den Tonnen platziert werden.