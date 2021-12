Wohin mit Resten aus dem Alltags oder nach der großen Aufräumaktion im Keller? Hilfestellung bei solchen Fragen gibt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in seinem Ratgeber. Diesen bekommen in diesen Tagen alle Landauer Haushalte gemeinsam mit dem Entsorgungskalender für das Jahr 2022 in den Briefkasten geliefert. Wer die beiden Drucksachen bis zum 29. Dezember nicht erhalten hat, kann diese bis Mitte Januar unter der Service-Rufnummer 06341/ 53509 anfordern. Der gedruckte Kalender wird zudem durch eine App abgerundet: Wer keinen Termin verpassen möchte, lädt sich die Abfall-App kostenlos aus dem Play- oder App-Store auf das Smartphone.