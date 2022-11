Die Abfallgebühren sollen im kommenden Jahr zwar deutlich niedriger ausfallen als geplant, aber sie sollen nicht so stark gesenkt werden, wie dies die Rücklagen zuließen. Darauf hat sich der Verwaltungsrat des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) verständigt. Die Koalition aus Grünen, CDU und FDP möchte ein Zeichen setzen, indem ein Teil der rund 8,6 Millionen Euro, die der EWL auf der hohen Kante hat, an die Gebührenzahler zurückfließt. Sie möchte aber nicht im Hau-Ruck-Verfahren die Abgaben so massiv senken, dass bald wieder eine saftige Erhöhung ansteht. Die Bürger sollen im kommenden Jahr um 2,5 Millionen Euro entlastet werden. Darin enthalten sind allerdings die rund 800.000 Euro, die der EWL sparen wird, weil die Verbrennungspreise im Heizkraftwerk in Pirmasens künftig günstiger ausfallen. Der Stadtrat wird im Dezember entscheiden. Noch ist keine Festlegung darüber getroffen, wie groß der Teil der Rücklagen ab 2024 sein soll, der in die Gebührenkalkulation einfließt.