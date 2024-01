Auf Grund von immer glatter werdenden Straßen, mussten die Mitarbeitenden der Restabfallsammlung des EWL, aber auch die Beschäftigten der von den Dualen Systemen beauftragen Firmen für die Wertstoffsammlung die Arbeit im Bezirk 3a und 3b abbrechen. Da zurzeit keine Wetterbesserung in Sicht sei, sei festgelegt worden, dass eine Nachleerung diese Woche nicht möglich ist, teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau mit.

Die Bürger und Bürgerinnen in Nußdorf und in einigen Straßen vom Schützenhof werden gebeten, ihre Abfallgefäße und Säcke wieder auf das Grundstück zurück zu holen. Bei der nächsten Abfuhr am 31.1 werden in diesen betroffenen Gebieten, Beistellungen in verschlossenen Säcken zusätzlich abgeholt. Dies gilt auch für die Restabfalltonnen im 4-wöchigen Abholrhythmus.

Die Unternehmen Süd-Müll GmbH & Co. KG (Glassammlung) und PreZero Service Süd GmbH & Co. KG (Gelbe Tonne) bitten auch darum, bei der nächsten Abholung alle Wertstoffe dann nochmals bereitzustellen. In diesem Fall werden in Nußdorf dann neben den Gelben Tonnen auch Verpackungen in Säcken mitgenommen, heißt es abschließend. rhp