„Zukunftsfaktor Pflege“ ist das Motto einer Veranstaltung mit dem rheinland-pfälzischen Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr im Büro des SPD-Landtagsabgeordneter Florian Maier, Nußbaumgasse 10, in Landau. „Die Menschen in Deutschland und Rheinland-Pfalz werden älter als es bei früheren Generationen der Fall war – und das ist gut. Zugleich stellt es uns vor Herausforderungen, dass der Anteil der Älteren in der Bevölkerung zunimmt. Diese Entwicklung müssen wir im Blick behalten und den demografischen Herausforderungen systematisch begegnen“, betont Maier. Die Pflege steht unter Druck: Fachkräftemangel und steigende Pflegekosten verdeutlichen den Reformbedarf. Der Abend wird sich auch um die Frage drehen, wie die Gesellschaft den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht werden kann.

Interessenten werden um Anmeldung bis 20. Februar per Mail an kontakt@florianmaier-mdl.de gebeten.