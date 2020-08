Ein Motorradfahrer hat am Dienstagmorgen Abc-Schützen in Bad Bergzabern erschreckt. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Demnach ließ der Biker den Motor seiner Maschine vor der Schule mehrfach aufheulen und verursachte Fehlzündungen, weshalb Knallgeräusche zu hören waren. Beamte konnten den Fahrer später in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes stellen. Es handelt sich dabei um einen 17-Jährigen. Er hatte an seinem Motorrad ein Teil ausgebaut, das Geräusche dämpfen soll. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.