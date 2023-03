Die Abbrucharbeiten auf dem Gelände der früheren Sektkellerei in Böchingen laufen auf Hochtouren. Das teilt die Frankfurter Agentur FUP im Auftrag des Bauunternehmens Matthias Ruppert mit. Nachdem die Erschließungsarbeiten inklusive des Vorstufenausbaus der Straßen und Wege für das künftige neue Wohngebiet abgeschlossen wurden, geht es seit Ende vergangenen Jahres an den Abbruch der Halle und des Verwaltungsgebäudes des früheren Betriebs. Die Gebäude umfassten dabei mehr als 120 Tanks mit einem Fassungsvolumen von rund 15 Millionen Liter. Bis April soll auch dieser Bauabschnitt abgeschlossen sein. Derweil arbeitet die Gemeinde an der Aufstellung eines Bebauungsplanes, der laut Ortschef Jan Philip Poppelbaum voraussichtlich bis Mitte dieses Jahres verabschiedet sein soll.