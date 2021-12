Ab sofort sind Terminvereinbarungen für die neue, kommunale Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße möglich. Das teilen Stadt und Kreis mit. Nachdem das Impfzentrum in der Albert-Einstein-Straße Ende September auf Anordnung des Landes Rheinland-Pfalz geschlossen worden war, erlebt es jetzt ein Comeback. Teile der Einrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände werden reaktiviert. Die Eröffnung ist für Mittwoch, 15. Dezember, geplant.

„Da die Infektionslage in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße weiter angespannt bleibt, wollen wir das Impfen noch mehr fördern, um mit weiteren Impfangeboten die Menschen in der Region vor schweren Infektionsverläufen zu schützen“, erklären Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt. Sie begrüßen, dass das Land ihre Anregung aufgenommen hat, das Zentrum in Landau aufgrund des zu erwartenden Andrangs zunächst in die Online-Terminvergabe des Landes mit aufzunehmen. Sobald sich der hohe Impfdruck gelegt habe, könne man zum Impfen ohne Termin wechseln.

Termine beim Land

Termine für die kommunale Impfstelle werden also zunächst – wie auch zu Beginn des Jahres beim Impfzentrum – ausschließlich zentral vom Land vergeben. Registrieren können sich Interessierte über die Termin-Hotline 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

Darüber hinaus finden in Landau und SÜW aktuell neben den Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte in den Praxen auch verschiedene Sonderimpfaktionen in Kooperation von Stadt und Kreis mit Organisationen wie DRK und DLRG statt. Eine Übersicht gibt es online auf www.landau.de/impfen und www.suedliche-weinstrasse.de.