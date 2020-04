Das städtische Hilfspaket „Miteinander in Landau“ für soziale und kulturelle Einrichtungen, freie Träger, gemeinnützige Initiativen, Hilfsorganisationen und Härtefälle ist geschnürt. Seit Donnerstag, 16. April, können dafür Anträge gestellt werden, teilt die Stadtverwaltung Landau mit. Das Paket ist als Ergänzung zu bestehenden Hilfen aus anderen Programmen von Bund und Land gedacht und mit 250.000 Euro aus einer Corona-Sonderzahlung des Landes ausgestattet. Gedacht ist das Programm unter anderem für ehrenamtliche Initiativen, die sich mit Hol-, Bring- und Lieferdiensten für besonders durch die Pandemie gefährdete Menschen engagieren; für Vereine aus den Bereichen Kunst, Sport oder Soziales, die insbesondere durch veränderte, nicht-kommerzielle Angebote einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten; für Organisationen des Zivil- und Bevölkerungsschutzes wie DRK oder Feuerwehr; für Organisationen und freie Träger, die Hilfs- und Beratungsangebote für Familien anbieten; für Vereine und Initiativen der freien Kulturszene sowie für Härtefälle, insbesondere Einrichtungen und Institutionen, die nicht in anderen Zuschussprogrammen berücksichtigt werden. Damit die zur Verfügung stehende Gesamtsumme für das Hilfspaket noch erhöht werden kann, bittet die Stadt um Spenden. Erste Großspenden von Firmen seien bereits eingegangen. Details zu Spendenmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.landau.de/zuschussprogramm. Dort können auch die Anträge gestellt werden. Diese müssen bis spätestens Dienstag, 5. Mai, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt vorliegen. Weitere Auskünfte gibt es beim Team um Wirtschaftsförderer Martin Messemer unter 06341 132002 oder per Mail-Anfrage an jasmin.seither@landau.de.