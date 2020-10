Ab Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, wird die Hauptstraße in Schweighofen am östlichen Ortseingang für den Verkehr gesperrt. Für einen neuen Einkaufsmarkt wird eine Abbiegespur gebaut. Der Verkehr wird ab Steinfeld über die L 544 in Richtung Oberhausen, Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach umgeleitet – und umgekehrt. Ab Montag, 26. Oktober, werden die Restarbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampel fertiggestellt. Wegen der Bauarbeiten kann die Linie 544 von DB Regio Bus die Haltestellen in Schweighofen im Vollsperrungszeitraum nicht bedienen. Alle Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle Kapsweyer Rathaus. Fahrgäste aus Schweighofen müssen die Regionalbahn in Richtung Weißenburg mit Umstieg auf die Linie 543 nach Bad Bergzabern nutzen.