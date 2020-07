Ab Montag ist die Weinstraße in Bad Bergzabern im Einmündungsbereich Maxburgring wegen Straßensanierungsarbeiten gesperrt. Die teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Der Verkehr wird über die Kurfürstenstraße und die Landauer Straße umgeleitet. Weil die Bushaltestelle in der Weinstraße an der Zufahrt zum Krankenhaus nicht mehr angefahren werden kann, wird in der Kurfürstenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Sperrung wird bis 12. August dauern.