Nach den coronabedingten Einschränkungen nimmt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) am Montag wieder weitgehend den Regelbetrieb auf. Darauf hat unter anderem die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) hingewiesen, die große Teile des Linienbusverkehrs in Landau und Umgebung abdeckt. Sie will bis zu den Sommerferien an Wochentagen wieder nach Schulfahrplan verkehren und lediglich auf die Freizeit- und Spätverkehre verzichten. Die Linie 536, die das Gewerbegebiet Landau-Ost anbindet, fährt bis gegen 22.30 Uhr. An Feiertagen und Wochenenden gilt weiterhin ein eingeschränktes Fahrplanangebot. Im ÖPNV gilt Maskenpflicht. Außerdem sollen die Fahrgäste möglichst viel Abstand voneinander halten, in Bus oder Bahn möglichst wenig anfassen, eventuell Handschuhe tragen und sich oft und gründlich die Hände waschen.