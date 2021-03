Ab Montag gibt es Änderungen im Schülerverkehr der Linien 543 und 544 im Raum Bad Bergzabern. Das teilt die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mit.Die bisher beidseitig im Schülerverkehr der Linie 543 bediente Haltestelle Schweigen Kirche wird gegenüber der Kirche in Schweigen zurückgebaut, sodass fortan sowohl in Hin- als auch in Rückrichtung der Haltepunkt auf Seiten der Kirche bedient wird. Auf der Fahrt 543-218 (Hinfahrt für Schüler aus Schweigen-Rechtenbach zur Grundschule Dörrenbach) wird darüber hinaus die Bedienreihenfolge der Haltestellen Schweigen Weintor und Schweigen Kirche getauscht, so die QNV.