Ab dem 1. März gelten in Landau neue Parktarife. Darauf weist die Stadtverwaltung jetzt noch einmal hin. Wie von den städtischen Gremien mehrheitlich verabschiedet, steigen die Preise vor allem für Tages- und Dauerparktickets leicht an. Die Verwaltung setzt damit auf eine lenkende Wirkung: „Wir wollen einen schnelleren Umschlag von innerstädtischen Parkplätzen“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Wie Verkehrsdezernent Lukas Hartmann ist er überzeugt, dass die leichte Erhöhung bei den Parkgebühren richtig ist. „Wer nur rasch etwas in der Stadt erledigen möchte, zieht ein Kurzzeit-Parkticket – und findet künftig dank der lenkenden Wirkung der neuen Tarifstruktur leichter einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone“, betont Geißler. Laut Verkehrsdezernent Lukas Hartmann trägt die leichte Erhöhung auch dazu bei, das bisher bestehende Missverhältnis zwischen den Preisen für Kurzzeitparken und Tagestickets in Landau zu reduzieren. Künftig kostet also das Tagesticket in den blauen Parkquartieren 3 statt 2 Euro und im Parkquartier Innenstadt 4 statt 2,50 Euro. Parken auf dem alten Messplatz kostet künftig 3 statt 2,50 Euro. Die Kosten für das Kurzzeitparken sowie Wochen-, Monats- und Jahrestickets steigen teilweise ebenfalls leicht an. Eine Übersicht findet sich als Karte wie auch als Liste im städtischen Geoportal auf https://maps.landau.de/parken.