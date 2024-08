Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, bringt die Gaggertjugend den Kerweplatz am Eichelberg in Stein wieder zum Beben. Eröffnet wird die Kerwe am Freitag um 18 Uhr. Ortsbürgermeister Pascal Braun schenkt Freibier aus. Ab 21 Uhr spielen die Bombshells Coversongs aus dem Rock- und Popbereich. Am Samstag gibt’s ab 20 Uhr akustische Klänge der Band Combined, bevor Flash’k’Swag ab 21.30 Uhr einheizen wird. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Von 13.30 bis 14.30 Uhr ist Kinderdisco in der Gaggertbar. Die Kleinen können sich auf „fette Beats und freshe Shots“ freuen. Ab 14.30 Uhr kann mit der Band Pfälzer Spätlese geschunkelt werden. Auch eine Reitschule erwartet die Besucher. Es gibt ein umfassendes kulinarisches Angebot, unter anderem mit einem Süßwaren- und einem Grillstand. Die Metzgerei Andelfinger aus Erfweiler ist vor Ort, es gibt aber auch vegetarische Gerichte. Für eine erfrischende Pause steht der Eiswagen von Roberto am Sonntag ab 13 Uhr bereit. Am Nachmittag bietet die Gaggertjugend Kuchen an.