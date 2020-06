Auch in Corona-Zeiten und nach dem offiziellen Aus für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober will die Stadt Landau Freude und Vergnügen in der Innenstadt möglich machen – mit Rücksicht, Vorsicht und Hygienemaßnahmen. Die Stadtverwaltung und das Büro für Tourismus arbeiten an alternativen, „Corona-konformen“ Konzepten für beliebte Veranstaltungen wie den Herbstmarkt, das Fest des Federweißen oder den Thomas-Nast-Nikolausmarkt. Als ersten Schritt hat sie das Riesenrad Juwel der Wormser Schaustellerfamilie Göbel auf den Rathausplatz geholt. Es lädt ab Freitagvormittag dazu ein, Landau von oben zu erkunden. Zum offiziellen Start am Freitag um 18 Uhr kommt auch Wirtschaftsminister Volker Wissing.