Die Verkaufstage auf Probe sind so gut gelaufen, dass der Freundeskreis Kigoma seinen Ruhango-Flohmarkt Im Justus 4 in Landau am Dienstag, 2. Juni, von 15 bis 18.30 Uhr wieder öffnet.

An beiden Test-Dienstagen waren nur zwei Abteilungen im ersten Stock zugänglich. Die Premiere am ersten Verkaufstag mit rund 120 Kunden sei sehr geordnet verlaufen, berichtet Vorstandsmitglied Dieter Feierabend. Den Dienstag drauf waren es weniger Besucher. Nun kommt auch das Erdgeschoss hinzu. Einzige Ausnahme: die Elektrogeräteabteilung. „Dort können wir die Sicherheitsstandards nicht gewährleisten“, sagt Vorstandsmitglied Dieter Feierabend.

Alle anderen Abteilungen seien so umgebaut worden, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter sicher hinter Plexiglasscheiben bedienen können. Die Gänge seien frei, bezahlt werde an den Kartenhäuschen. 80 bis 90 Prozent des Stammpersonals sei wieder an Bord. Die meisten der Helfer sind Senioren. Frühestens Mitte Juni sollen Sachspenden wieder angenommen werden, allerdings noch keine Bücher.

Wie in jedem Geschäft, gelten auch im Ruhango-Markt Maskenpflicht und Abstandsregeln. Und es können nur begrenzt Besucher eingelassen werden. Gleichzeitig sind 50 Personen im Ober- und 50 Personen im Erdgeschoss möglich, informiert Feierabend. Ganz wichtig: Kinder dürfen nicht in den Flohmarkt. Die Aufsicht können die Helfer nicht leisten.