Die B 10 wird im Baustellenbereich im Nordenosten Landaus zwei Tage lang voll gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität beginnt im Bereich der Anbindung an die Autobahn ein neuer Abschnitt des vierspurigen Ausbaus. Derzeit verlaufen dort beide Fahrspuren auf der künftigen Nordfahrbahn (Richtung Pirmasens). Nun muss komplette Verkehr auf die Südfahrbahn verlegt werden, damit der Ausbau der Nordfahrbahn weitergehen kann. Das heißt, dass die Betonelemente zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen umgesetzt werden müssen, und das kostet einiges an Zeit. Die Vollsperrung beginnt am Dienstag, 27. Oktober, um 9 Uhr und dauert bis Mittwoch, 28. Oktober, 16 Uhr. Wenn die Arbeiten schneller gehen, wird die Strecke auch früher wieder freigegeben.

Der Verkehr von der A 65 in Richtung Pirmasens wird über die Anschlussstelle Landau-Nord durch den Norden des Stadtgebietes zur Anschlussstelle Landau-Universität geleitet, wo er auf die B 10 zurückkehren kann. Aus Fahrtrichtung Pirmasens wird der Verkehr umgekehrt umgeleitet.

In der folgenden Woche wird die B10 dann bei Pirmasens gesperrt, wo am Fehrbachtunnel gearbeitet wird.