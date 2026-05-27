Mehr Spätbusse, geänderte Linienwege und zusätzliche Fahrten am Abend und am Wochenende: Zum Fahrplanwechsel wird das Busnetz im Landkreis Südliche Weinstraße angepasst.

Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in einer Mitteilung schreibt, wurden durch Optimierungen im Liniennetz Fahrplankilometer eingespart und in ein erweitertes Angebot investiert. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) betont: „Unser Ziel ist es, den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis noch verlässlicher, übersichtlicher und besser verknüpft abzubilden, mit realistischen Fahrzeiten und stabilen Anschlüssen.“

Spätbusse auf weiteren Linien

Neben bereits 2025 eingeführten Spätbussen auf den Linien 540, 541, 543 und 544 sowie der Ausweitung der VRNflexline in der Verbandsgemeinde Edenkoben bis Mitternacht gibt es nun auch Spätbusse auf den Linien 520, 521, 530 und 531. Diese sind laut Mitteilung auf Bahnverbindungen zwischen Neustadt und Karlsruhe sowie auf neue Spätverbindungen auf der Bahnstrecke Landau - Pirmasens abgestimmt.

Im Überblick nennt der Kreis unter anderem zusätzliche Fahrten am Freitag- und Samstagabend. So fährt die Linie 520 samstags um 22.44 Uhr ab Landau in Richtung Siebeldingen und dort umsteigefrei als Linie 530 weiter, Ankunft in Landau ist um 23.50 Uhr. Die Linie 521 verkehrt freitags und samstags um 22.27 Uhr ab Landau über Albersweiler bis nach Annweiler (Ankunft 23.30 Uhr); ab Annweiler fährt dasselbe Fahrzeug freitags und samstags um 23.30 Uhr als Linie 531 weiter nach Landau, Ankunft 00.33 Uhr.

Weitere Änderungen im Liniennetz

Zu den weiteren Änderungen gehört eine Anpassung der Ringlinien 520 und 530: Die Linie 520 startet künftig 14 Minuten früher in Landau und kommt entsprechend später an, der Wechsel zwischen beiden Linien erfolgt am Bahnhof Siebeldingen-Birkweiler. Die Linie 530 wird unter anderem über Leinsweilerhof, Eschbach und Göcklingen erweitert; in Göcklingen entstehen neue Umstiegsmöglichkeiten zur Linie 540.

Auf den Linien 521 und 522 ändern sich Abfahrts- und Ankunftszeiten in Landau, um Anschlüsse in Albersweiler zu verbessern. Eußerthal wird künftig im Wechsel bedient – einmal über Ramberg, einmal über Eußerthal; die Linie 522 wendet künftig am neuen Wendeplatz am nördlichen Ortsausgang.

Weitere Anpassungen betreffen unter anderem die Linien 523 und 524 mit einem einheitlichen Taktmuster, die Linie 525 mit einem geänderten Linienweg (außer im Schülerverkehr) sowie die Linie 531 in Landau mit einer schnelleren Route. In Landau entfällt bei der Linie 531 die Haltestelle „Friedhof und Westbahnhof“, stattdessen wird künftig die Haltestelle „Lunette 41“ bedient.

Auch die Linie 539 wird direkter geführt und bedient Bornheim außerhalb des Schülerverkehrs nicht mehr; Bornheim soll durch die angepasste Linie 590 angebunden werden. Die Linien 543 und 544 erhalten jeweils eine zusätzliche Fahrt am Freitagabend, zudem wird das Angebot der Linie 545 um eine zusätzliche Abendfahrt montags bis freitags um 20 Uhr ab Bad Bergzabern erweitert.

Alle Änderungen treten zum Samstag, 14. Juni, in Kraft. Der Landkreis empfiehlt, sich vorab über neue Verbindungen und Abfahrtszeiten zu informieren; aktualisierte Fahrpläne sind online auf der Kreis-Seite sowie in der myVRN-App und unter vrn.de abrufbar.