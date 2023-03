Am Freitag, 10. März, eröffnet der in Wildpoldsried beheimatete Fahrrad-Filialist Multicycle im ehemaligen Real-Getränkehandel einen Cube-Store. Multicycle hat im Jahr 2012 seinen ersten Cube-Laden eröffnet und ist mittlerweile fast 40 Mal in bald sieben Bundesländern sowie seit Dezember 2022 auch in Österreich vertreten. In Rheinland-Pfalz verkauft der Filialist auch in Trier und Neuwied Cube-Räder und eröffnet noch im März auch in Mainz einen Standort. „Es reicht heutzutage nicht mehr aus, den Kunden mit dem Warenangebot, der Sortimentsbreite und einem attraktiven Preis zu überzeugen“, wird Multicycle-Geschäftsführer Martin Schmidt in einer Mitteilung zitiert. Entscheidend für einen nachhaltigen Erfolg sei, dass sich der Kunde neben einer erstklassigen und ausführlichen Beratung auch nach dem Kauf aufgehoben fühle. Cube bietet eine Vielzahl von Modellen, vom Rennrad oder Gravelbike über Tourenräder bis zu Mountainbikes für jeden Einsatzbereich. Im E-Bike Segment setzt Cube auf Motoren von Bosch.