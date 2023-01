Angekündigt war es schon länger, am 1. Februar geht’s tatsächlich los: Die Stadt Landau blitzt selbst. Wie die Verwaltung mitteilt, ist die mehrtägige Testphase mittlerweile abgeschlossen und die ersten „scharfen“ Kontrollen können erfolgen. „Wo geblitzt wird, verraten wir natürlich nicht“, informiert Verkehrs- und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann. „Wir werden auf unserer Internetseite unter www.landau.de/blitzen aber immer ankündigen, dass an diesem Tag geblitzt wird. Das soll auch präventive Wirkung haben.“ Geblitzt wird in Landau durch zwei extra dafür geschulte Mitarbeiter des Ordnungsamts gemeinsam mit einem externen Dienstleister. Es kommen ausschließlich mobile Messgeräte zum Einsatz; feste Standorte wird es nicht geben.