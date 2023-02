Zwei total beschädigte Fahrzeuge und zwei verletzte Autofahrer, das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen an der A65-Anschlussstelle Insheim. Wie die Polizei mitteilt, erkannte eine 45-Jährige auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Ludwigshafen zu spät, dass ein 75-Jähriger darauf wartet, sich in den fließenden Verkehr einfädeln zu können, und fuhr auf dessen Auto auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau am Brustkorb, der Mann im Nacken. Beide mussten ärztlich behandelt werden. Die Bergung der Fahrzeuge verursachte Verkehrsbehinderungen, den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.