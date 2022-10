Im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Lärmschutzwand an der A65 zwischen Landau-Mitte und -Nord sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, haben sich Betonteile aus der Lärmschutzwand gelöst. Rettungshubschrauber seien angefordert. Die A65 ist in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Auch die Landauer Feuerwehr ist im Einsatz. Es wird eine Baufachberatung des Technischen Hilfswerks hinzugezogen, berichtet Landaus Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Weitere Informationen folgen.