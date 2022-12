Eine 38-Jährige ist am Donnerstagmittag an der Anschlussstelle Landau-Nord beim Auffahren auf die A65 in Richtung Karlsruhe mit einem Sattelzug kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug der Frau dadurch ins Schleudern, krachte in die Leitplanke und wurde völlig demoliert. Am Lkw entstand leichter Sachschaden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei weist darauf hin, dass Autofahrer, die sich vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn einfädeln möchten, dem fließenden Verkehr Vorfahrt gewähren müssen.