Der Polizei ist am Samstagmorgen über den Notruf ein Falschfahrer auf der A65 gemeldet worden. Dieser soll zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Landau-Zentrum unterwegs gewesen sein, und zwar auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen in Richtung Karlsruhe. Die Fahndung war nicht erfolgreich. Zeugen und eventuell Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung setzen.