Ein 21 Jahre alter Seatfahrer ist am Donnerstag gegen 8 Uhr in die Mittelschutzplanke auf der A65 bei Insheim gerauscht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann, der in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war, ein störendes Handykabel vom Schalthebel lösen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, über zehn Meter der Leitplanken wurden beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Bis 11.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe die Fahrbahn gereinigt werden musste.