Am Sonntagmittag brannte ein Pkw auf der A65 im Bereich Edesheim. Die Polizei berichtete von mehreren Notrufen gegen 14 Uhr, auch bei der Feuerwehr. Wie es im Polizeibericht heißt, bemerkte der Fahrer eines VW Golf kurz nach der Raststätte Südliche Weinstraße eine Rauchentwicklung im Innenraum seines Fahrzeuges. Der Mann war in Richtung Karlsruhe unterwegs. Geistesgegenwärtig fuhr der Fahrer auf den Standstreifen und setzte den Notruf ab. Nur kurze Zeit später ging das Fahrzeug in Flammen auf und brannte komplett aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 5000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Autobahn Richtung Süden vollgesperrt werden.