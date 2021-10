Die A65 wird von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 19 bis 6 Uhr zwischen Insheim und Kandel-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert, teilt die Autobahn GmbH mit. Grund: Auf dem rund 3,5 Kilometer langen Teilstück wird die Fahrbahndecke saniert. Von Donnerstag bis Sonntag wird die Baustelle eingerichtet, ab Montag, 11. Oktober, starten die eigentlichen Bauarbeiten, heißt es weiter in der Mitteilung. Diese sind in zwei Bauphasen eingeteilt. In der ersten Bauphase werden die Fahrbahndecke sowie Zu- und Abfahrt der Anschlussstelle Rohrbach saniert. Die Anschlussstelle wird bis voraussichtlich 21. Oktober gesperrt. Danach wird in beiden Fahrtrichtungen im Bereich des Mittelstreifens gearbeitet. In beiden Bauphasen wird der Verkehr in beide Richtungen über je eine Fahrspur geleitet. Die Sanierung soll Ende Dezember abgeschlossen sein.