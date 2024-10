Der Fahrer eines Aston Martin war am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der A65 in „James-Bond-Manier“ unterwegs, wie die Polizei meldet. In Höhe Landau-Zentrum fuhr er in Fahrtrichtung Karlsruhe mehrfach einer Autofahrerin PKW-Fahrerin, die auf dem linken Fahrstreifen fuhr, dicht auf und überholte sie dann rechts. Anschließend scherte er wieder so knapp vor ihr ein, dass sie eine Vollbremsung machen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte abgelesen werden. So konnte die Polizei den Verkehrsrowdy ermitteln. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.