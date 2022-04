Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Montag gegen 9.45 Uhr auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen für leichte Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 62-jährige Fahrer den Schaden rechtzeitig bemerkt. Er konnte den Lkw auf dem Standstreifen stoppen, bevor der Reifen in Flammen aufging. Der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden, es kam bis in die Mittagszeit zu leichten Verkehrsbehinderungen.