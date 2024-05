Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag gegen 19 Uhr auf der A65 gekommen ist, teilt die Polizei mit. In Höhe der Anschlussstelle Edenkoben war eine 66-jährige Frau mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur übersah sie das Auto eines 22-jährigen Mannes, das sich bereits auf gleicher Höhe befand. Durch den Zusammenstoß war sein Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu leichten Behinderungen des Verkehrs, so die Polizei.